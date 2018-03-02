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'dan korkunç yangın! 30 ölü...

’da madde bağımlılığı tedavi merkezinde çıkan yangında 30 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycandan korkunç yangın! 30 ölü...
'ın başkenti Bakü'de, Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı.

Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
Fotoğraf: Arşiv

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  • 02 Mart 2018, Cuma 10:09
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