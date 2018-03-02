Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Hatayi ilçesinde bulunan devlete ait Uyuşturucu Tedavisi Merkezinde yangın çıktı.
Açıklamaya göre, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve yangın söndürüldü.
Yerel basındaki haberlerde yangında 30 kişinin öldüğü aktarıldı.
Kaynak: AA
Fotoğraf: Arşiv
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