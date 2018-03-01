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Trump'ın korktuğu başına geldi!


İletişim Direktörlüğü görevini yürüten 'in (29) görevinden istifa ettiği bildirildi.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 09:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TATA TATA

AMERİKA DA HER TÜRLÜ ENTİRİKA VAR BUNLAR LUT KAVMİNİN SOMON KENTİYLE BİREBİR BUNLARA BENZİYOR BÜYÜK AZAP VAR AMERİKADAN YANİ PİSLİKTEN KAÇAN KURTULUR GÜVENİLİR LİMAN TÜRKİYE DİYE YÖNELME VAR GELSİNLER TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYAYI TAŞIR VE KISACASI TÜRKİYE NUHUN GEMİSİ

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 01.03.2018 10:03
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