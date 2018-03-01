Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks'in (29) görevinden istifa ettiği bildirildi.
Trump'ın korktuğu başına geldi!
Etiketler: donald trump , Beyaz Saray , Hope Hicks
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AMERİKA DA HER TÜRLÜ ENTİRİKA VAR BUNLAR LUT KAVMİNİN SOMON KENTİYLE BİREBİR BUNLARA BENZİYOR BÜYÜK AZAP VAR AMERİKADAN YANİ PİSLİKTEN KAÇAN KURTULUR GÜVENİLİR LİMAN TÜRKİYE DİYE YÖNELME VAR GELSİNLER TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYAYI TAŞIR VE KISACASI TÜRKİYE NUHUN GEMİSİ
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