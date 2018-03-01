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'dan ABD ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak iddia!

Güvenlik Konseyi, ABD'nin 'de desteklediği ve silaha boğduğu terör örgütü 'nin kontrolünde olan bölgelerde şimdiye kadar 20 adet askeri üs kurduğunu açıkladı!

Rusyadan ABD ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak iddia!

Rus basınına göre, Güvenlik Konseyi, ABD'nin 'de terör örgütü 'nin kontrol ettiği bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

Russia Today'in haberine göre Rusya Güvenik Konseyi ABD'nin şimdiye kadar terör örgütü 'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği noktalarda 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de barış ve istikrarın geri dönüşü, Suriye krizine sürekli dış müdahaleler tarafından baltalanıyor" ifadesi yer aldı.

RUSYA: TÜRKİYE'Yİ ABD PROVOKE ETTİ
Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD'nin YPG'ye moder silahlar sağlayarak 'yi Afrin'de bir operasyon gerçekleştirmesi yönünde provoke ettiğini söyledi.

Venediktov "Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye'nin Afrin'deki harekatını provoke etti" ifadelerini kullandı.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 10:14
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ayhnkrblt ayhnkrblt

günaydın yaaaa. Türkiye yıllardır ne söylüyor. dinleyen anlayan yok tabi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.03.2018 11:15
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