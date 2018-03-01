Rus basınına göre, Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

Russia Today'in haberine göre Rusya Güvenik Konseyi ABD'nin şimdiye kadar terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği noktalarda 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de barış ve istikrarın geri dönüşü, Suriye krizine sürekli dış müdahaleler tarafından baltalanıyor" ifadesi yer aldı.

RUSYA: TÜRKİYE'Yİ ABD PROVOKE ETTİ

Rusya Güvenlik Komitesi Uluslararası Güvenlik Sekreteri Yardımcısı Aleksandr Venediktov, ABD'nin YPG'ye moder silahlar sağlayarak Türkiye'yi Afrin'de bir operasyon gerçekleştirmesi yönünde provoke ettiğini söyledi.

Venediktov "Kürtlere gerçekten de modern silahlar sağlanıyor. Ayrılıkçı Kürt çevrelerine yapılan modern silah sevkiyatları ve destek Türkiye'nin Afrin'deki harekatını provoke etti" ifadelerini kullandı.