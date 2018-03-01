Putin'den canlı yayında nükleer tehdit!

Federal Meclis'te ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin yeni nükleer füzelerin menzilinin "sonsuz" olduğuna vurgu yaptı.



"Dünyanin her yerini vurabiliriz" ifadelerini kullanan Putin füzelerin balistik füzelerden farklı olarak rotasını sürekli değiştirebildiğini ve istendiği kadar havada kalabildiğini belirtti.



"Bu teknolojiye başka hiçbir ülke sahip değil" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız "denizaltılarla dünyanın her noktasından nükleer saldırı gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.



Putin yeni süpersonik füzelerle konvansiyonel savaşta da düşmanlara karşı büyük bir üstünlük sağladıklarını iddia etti.



"Kincal" adı verilen yeni akıllı füze ile düşman gemilerini de yok edebileceklerine vurgu yapan Putin amaçlarının ABD'nin silahlanma çabalarına yanıt vermek olduğunu söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer harekete geçmeseydik ABD karşısında savunmasız kalacaktık" şeklinde konuştu.

"KİMSEYE SALDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Rusya'da seçimlere 17 gün kala konuşan Putin, "Hiçbir ülkeye saldırmayı düşünmüyoruz" dedi.