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Putin'den canlı yayında nükleer tehdit!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir silahlanma yarışının sinyallerini verdi. Putin dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini açıkladı. Rusya lideri Putin dünyada bilinen tüm savunma sistemlerinin yeni füzeler karşısında etkisiz kaldığını da söyledi.

Putinden canlı yayında nükleer tehdit!

Federal Meclis'te ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin yeni nükleer füzelerin menzilinin "sonsuz" olduğuna vurgu yaptı.

"Dünyanin her yerini vurabiliriz" ifadelerini kullanan Putin füzelerin balistik füzelerden farklı olarak rotasını sürekli değiştirebildiğini ve istendiği kadar havada kalabildiğini belirtti.

"Bu teknolojiye başka hiçbir ülke sahip değil" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız "denizaltılarla dünyanın her noktasından nükleer saldırı gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

Putin yeni süpersonik füzelerle konvansiyonel savaşta da düşmanlara karşı büyük bir üstünlük sağladıklarını iddia etti.

"Kincal" adı verilen yeni akıllı füze ile düşman gemilerini de yok edebileceklerine vurgu yapan Putin amaçlarının ABD'nin silahlanma çabalarına yanıt vermek olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Eğer harekete geçmeseydik ABD karşısında savunmasız kalacaktık" şeklinde konuştu.

"KİMSEYE SALDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"
Rusya'da seçimlere 17 gün kala konuşan Putin, "Hiçbir ülkeye saldırmayı düşünmüyoruz" dedi.

  • 01 Mart 2018, Perşembe 15:19
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ABD,,siz bir d&#252;nya iyidir, ABD,,siz bir dünya iyidir,

ama şerefsiz abd ,devletleri kuşatmak ve kanını emmek için sinsice adice planlar peşinde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 15:46
ABD,,siz bir d&#252;nya iyidir, ABD,,siz bir dünya iyidir,

ama şerefsiz abd ,devletleri kuşatmak ve kanını emmek için sinsice adice planlar peşinde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 15:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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