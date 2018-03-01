Kushner’e yasak

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan JaredKushner'i ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı yaptı. Kushner, yeni görevlendirmeyle birlikte istihbarat servislerinde Başkan Trump'a verilen günlük brifinglere katıldı. Kushner, bir yılı aşkın süredir "çok gizli bilgiye erişim" izniyle çalıştı. Ancak Kushner hakkında geçen Eylül ayında ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonuçlanana kadar Kushner'in "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılmasının yasaklandığı açıklandı. Kushner'in bundan böyle daha düşükseviyedegizlilikiçerenbilgiyeerişim yetkisine sahip olacağı vurgulandı.
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