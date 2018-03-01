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’e yasak

Trump’ın damadı ve danışmanı ’in çok gizli toplantılara girmesi yasaklandı. Hassas belgelere erişimi de kısıtlandı

Kushner’e yasak
ABD Başkanı , kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'i ticaret politikası ve Orta Doğu'dan sorumlu danışmanı yaptı. , yeni görevlendirmeyle birlikte istihbarat servislerinde Başkan Trump'a verilen günlük brifinglere katıldı. Kushner, bir yılı aşkın süredir "çok gizli bilgiye erişim" izniyle çalıştı. Ancak Kushner hakkında geçen Eylül ayında ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma sonuçlanana kadar Kushner'in "çok gizli" güvenlik toplantılarına katılmasının yasaklandığı açıklandı. Kushner'in bundan böyle daha düşük seviyede gizlilik içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olacağı vurgulandı.
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