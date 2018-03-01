;
Yol Durumu
  1. Kushner’e yasak
  2. ABD'den yeni terör güzellemesi

İtirafçı olayım

Putin yanlısı oligark ve siyasetçilere seks tuzağı kuran Anastasya, Tayland’da kelepçelendi. Skandal kadın cezaevinden ’ye seslendi: Elimde ile ilgili kritik bilgiler var. Beni buradan kurtarın, itirafçı olayım...

İtirafçı olayım
Rus eskort Anastasya Vaşukeviç, siyasi kriz çıkardı. "Nastya Rybka" takma adını kullanan genç kadın, ve 'yı karıştı. Anastasya, bir yatta ABD Başkanı 'ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manaford'un eski patronu olan Rus oligark Oleg Deripaska ve Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko ile birlikte olduğu anları videoya aldı. Skandal görüntüler olay yarattı. Kadının 2016'da çektiği yat görüntülerini bulan muhalif siyasetçi Aleksey Navalniy, görüntüleri gündeme taşıdı.

ZİNCİRDEKİ KAYIP HALKA
Rusya'nın eskort kızı Anastasya'nın Putin muhalifi bir işadamı olan Alex Lesley'nin yönlendirmesiyle, iktidar yanlısı oligark ve siyasetçileri baştan çıkarmayı amaçlayan bir "bal tuzağı" kurduğu saptandı. Casuslukla suçlanan Vaşukeviç, bu kez Tayland'da ortaya çıktı. Tatil cenneti Pattaya'da fuhuş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Eskort kız, 'dan yaptığı son canlı yayında, ABD'ye mesaj yolladı. Anastasya, şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile ABD seçimleri konusundaki soruşturmada tek tanık ve kayıp halka benim. Deripaska, Prikhodko, Manaford ve Trump'dan oluşan uzun zincirdeki kayıp halka. ABD istihbarat servislerinden güvenliğime dair bir garanti almak ve Tayland hapishanesinden kurtarılmak karşılığında Amerika'ya, Avrupa'ya veya bir başka ülkeye gerekli bilgiyi sağlamaya hazırım."


SES ÇIKMIYOR
ABD'li ve Rus yetkililer, 'in skandal sözleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Rus ve ABD basını, casuslukla suçlanan eskort kızı manşetlere taşıdı. ABD'de Trump muhalifleri, Trump'a bağlı isimlerin Ruslar ile seçim kampanyası boyunca temas kurup sonuçlara etki ettiğini ve ulusal güvenliği riske attığını savunuyor.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar