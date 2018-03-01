İtirafçı olayım
Putin yanlısı oligark ve siyasetçilere seks tuzağı kuran Anastasya, Tayland’da kelepçelendi. Skandal kadın cezaevinden ABD’ye seslendi: Elimde Trump ile ilgili kritik bilgiler var. Beni buradan kurtarın, itirafçı olayım...
ZİNCİRDEKİ KAYIP HALKA
Rusya'nın eskort kızı Anastasya'nın Putin muhalifi bir işadamı olan Alex Lesley'nin yönlendirmesiyle, iktidar yanlısı oligark ve siyasetçileri baştan çıkarmayı amaçlayan bir "bal tuzağı" kurduğu saptandı. Casuslukla suçlanan Vaşukeviç, bu kez Tayland'da ortaya çıktı. Tatil cenneti Pattaya'da fuhuş yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Eskort kız, Instagram'dan yaptığı son canlı yayında, ABD'ye mesaj yolladı. Anastasya, şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile ABD seçimleri konusundaki soruşturmada tek tanık ve kayıp halka benim. Deripaska, Prikhodko, Manaford ve Trump'dan oluşan uzun zincirdeki kayıp halka. ABD istihbarat servislerinden güvenliğime dair bir garanti almak ve Tayland hapishanesinden kurtarılmak karşılığında Amerika'ya, Avrupa'ya veya bir başka ülkeye gerekli bilgiyi sağlamaya hazırım."
SES ÇIKMIYOR
ABD'li ve Rus yetkililer, Anastasya Vaşukeviç'in skandal sözleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Rus ve ABD basını, casuslukla suçlanan eskort kızı manşetlere taşıdı. ABD'de Trump muhalifleri, Trump'a bağlı isimlerin Ruslar ile seçim kampanyası boyunca temas kurup sonuçlara etki ettiğini ve ulusal güvenliği riske attığını savunuyor.
Etiketler: Vladimir Putin , Anastasya Vaşukeviç , ABD , Rusya , trump , Instagram
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.