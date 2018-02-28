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'ı şoke eden gelişme

Türkiye'nin Alman bilimsel araştırma gemisine Akdeniz'de yapacağı faaliyetler için izin vermesi Yunan basınında gündem oldu. Yunan basını Türkiye'nin bu hamlesine ilişkin "Türkiye Rum Kesimi'ni uyuklarken yakaladı." dedi.

Yunanistanı şoke eden gelişme

Dün Alman bilimsel araştırma gemisinin Kıbrıs ile Girit arasında yapacağı araştırma faaliyeti için Türkiye'den izin istediği, Türk deniz kuvvetlerinin de Navtex ilan ederek gemiye izin verdiği ortaya çıkmıştı. Bu haberin ardından Yunan ve Rum basınında hükümetlerini eleştiren sert yazı ve karikatürler çıktı. Yunan ve haber siteleri "Güney Kıbrıs yine uyuklarken yakalandı" şeklinde yazarak Rum yönetimine yüklendi. Bir başka haber sitesi ise SAIPEM 12000 sondaj platformunun bölgeden ayrılması ve Alman gemisinin Türkiye'den izin istemesiyle ilgili hazırladığı karikatürünü "Erdoğan'a en güzel tatil hediyesi" yorumuyla verdi.

"UYUKLARKEN YAKALANDI"
Bir haber sitesi de Alman gemisinin talebi üzerine ilan edilen NAVTEX ve SAIPEM 12000 sondaj platformunu ayrılmak zorunda bırakan süreç için "(Güney)Kıbrıs Türkiye'nin öngürülemeyen manevralarına bir kez daha uyuklarken yakalandı." yorumunu yaptı.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 14:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ilhan ilhan

uyumaya devammm yunan:))

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 28.02.2018 14:45
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