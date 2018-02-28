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: ile çalışacağız

Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, yeni mekanizmalar bulmak i , ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.

Venezuela: Türkiye ile çalışacağız
'nin ülkesine uyguladığı ambargonun ciddi zararlar verdiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, yeni mekanizmalar bulmak i , ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

ABD'NİN AMBARGOSU ÜLKEYE ZARAR VERİYOR
​ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlatan Montserrat, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu. Montserrat, Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞACAĞIZ
"Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezuela'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız." ifadesini kullandı. ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 01:10
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