Senegal 'in başkenti Dakar'daki Terbiye Anaokulunun minik öğrencileri, bugün ülkelerini ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a doğum günü sürprizi hazırladı.

Öğretmenleri eşliğinde hazırlık yapan minikler, ellerinde Türkiye ve Senegal bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajı gönderdiler.

Hep bir ağızdan Fransızca olarak "Mutlu yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyen minikler, ellerinde Türkçe ve Fransızca "İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız", "hoş geldiniz", "Joyeux anniversaire Monsieur le President et bienvenue" yazılı mesajlar taşıdı.

Okulun Müdiresi Ndeye Aisatou Ndour Diouf yaptığı açıklamada, "Terbiye Anaokulu olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hoş geldiniz diyoruz ve doğum gününüzü kutluyoruz." dedi.

Türkiye'yi Müslüman ülkeler arasında aldığı pozisyondan dolayı çok sevdiklerini söyleyen Diouf şunları dile getirdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem İslam alemi hem de mazlum ve Müslüman çocuklar için gösterdiği çabadan dolayı tebrik ediyoruz ve çok seviyoruz. Bu nedenle kendisine böyle bir jest yapmak istedik.

Okullarında Fransızca ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiklerini belirten Diouf, Türk makamlarıyla görüşerek Türkiye'deki başarılı eğitimi kendi okullarında uygulamak istediklerini söyledi.

Yaklaşık 80 kişilik okulunun öğrencilerinden birçoğunun boşanmış ailelerden geldiğini dile getiren Diouf, şunları kaydetti:

"Aileler hem çocuklarıyla ilgilenelim hem de çocukları küçük yaştan itibaren İslami eğitim ve terbiye ile yetişsinler diye bize getiriyor. Okulumuzun ismini bu nedenden dolayı terbiye olarak koyduk. Bu tarzda birçok Kur'an-ı Kerim okulu açma projemiz var. Bunun yanında Fransızca derslerimiz ve çocukların becerilerinin gelişmesi için sosyal aktivitelerimiz de oluyor. Ekibimizin hepsi kadın."

Diouf, okulun kapasitesi yetmediği için bazı öğrencilerin haftada 3 gün sadece akşamları Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldiğine işaret ederek, sömestir tatiline rağmen öğrencilerin 2 haftalık İslami eğitim programına alındığını anlattı.

Okulun öğretmenlerinden Kety Geraldine de çocuklara Fransızca dersleri verdiğini söyledi.

Geraldine, "Hristiyan olmama rağmen burada çalışıyorum. Çocuklara Fransızca dersleri veriyorum. İlk teklif geldiğinde garipsedim fakat şimdi tüm samimiyetimle söylüyorum kendimi burada çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İslami eğitim veren bir okul tarzına yabancı olmasına rağmen arkadaşlarının kendilerine gösterdiği hoşgörüden çok memnun olduğunun altını çizen Geraldine, "Beni anlayışla karşılıyorlar ve eksik gördükleri noktaları güzel bir şekilde izah ederek kavramamı sağlıyorlar." dedi.