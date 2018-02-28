Krallara layık!
Dünyanın en lüks otel odaları açıklandı. Listenin başında Cenevre’deki geceliği 322 bin lira olan Başkan Wilson Otel’i vardı. Çırağan Sarayı ise 4. sırada yer aldı. Gecelik fiyatı dudak uçuklattı: 130 bin TL
PİYANİST SİPARİŞİ!
Listenin ikinci sırasında ise Yunanistan'ın başkentinde bulunan Grand Resort'daki oda bulunuyor. İstediğiniz zaman bir piyanist odanıza gelip, müziğiyle sizi rahatlatıyor. Odanın tek gecelik fiyatı ise 35 bin 775 sterlin (186 bin TL). Amerika'nın New York şehrinde bulunan Four Seasons Otel'in 52. katında bulunan oda ise listeye 3. sıradan giriş yapıyor. 4300 mekrekarelik süit, odanın geceliği 35 bin sterlin (182 bin TL). 4'üncü sırada ise İstanbul'daki Çırağan Sarayı bulunuyor. Sultan Süit isimli odada kalan konuklar bir gece için tam 25 bin sterlin (130 bin lira) para ödüyor.
İSTANBUL BOĞAZI BÜYÜLÜYOR
4930 metrekarelik odada 19. yüzyıl antikaları bulunuyor. İstanbul Boğazı ise misafirleri büyülüyor. Otele yat veya helikopterle de ulaşılabiliyor.
Cenevre Gölü'ne bakan odada özel mermerlerle kaplı banyolar ile jakuzi bulunuyor.
İŞTE EN PAHALI ODA!
Çırağan Sarayı'nda Uma Thurman, Bill Clinton ve Jennifer Lopez de konaklamıştı.
Etiketler: Çırağan Sarayı , New York , İstanbul , İstanbul Boğazı , İsviçre , Yunanistan
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
- Esad yine vuruyor
- Venezuela: Türkiye ile çalışacağız
- Hollanda'nın geçmişi soykırım ve katliamlarla dolu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.