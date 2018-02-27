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Saray darbesi

Saray darbesi
Suudi Arabistan'da sular durulmadı. Daha önce Muhammed bin Selman'ın talimatıyla çok sayıda prens, bakan ile işadamları yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Servetlerine el konuldu. 5 Kasım'daki soruşturmanın ardından dün de ülkede yeni bir kraliyet kararnamesi yayımlandı. Buna göre Genelkurmay Başkanı Abdul Rahman Bin Saleh Albanyan, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları görevden alınarak emekliliğe sevk edildi. Böylece babasının ardından koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılan Savunma Bakanı ve Başbakan yardımcısı olan Veliaht Prens Muhammet bin Selman'ın rakiplerinin temizlendiği iddia edildi.
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