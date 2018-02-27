Saray darbesi

Suudi Arabistan'da sular durulmadı. Daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla çok sayıda prens, bakan ile işadamları yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Servetlerine el konuldu. 5 Kasım'daki soruşturmanın ardından dün de ülkede yeni bir kraliyet kararnamesi yayımlandı. Buna göre GenelkurmayBaşkanı Abdul Rahman Bin SalehAlbanyan, Kara ve Hava KuvvetleriKomutanları görevden alınarak emekliliğesevk edildi. Böylece babasının ardındankoltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılanSavunma Bakanı ve Başbakan yardımcısıolan Veliaht Prens Muhammet bin Selman'ın rakiplerinin temizlendiği iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.