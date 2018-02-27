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Kurtarın bu çocukları

Kurtarın bu çocukları
Katil Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin () 'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, 'yı vurmaya devam etti. Dün saat 03.00 sularında başlayan saldırılarda, Duma İlçesi'nde iki aileden toplam 10 sivil öldü. Son 5 günde ise 150'si çocuk olmak üzere 400 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Şifoniye beldesi klor gazı içerikli kimyasal silahla vurulurken, 16 sivil etkilendi. Saldırı sonrası özellikle üç küçük kardeşin içler acısı hali görenleri ağlattı.
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