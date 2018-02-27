Kurtarın bu çocukları

Katil Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'yı vurmaya devam etti. Dün saat 03.00 sularındabaşlayan saldırılarda, Dumaİlçesi'nde iki aileden toplam10 sivil öldü. Son 5 günde ise150'si çocuk olmak üzere 400kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Şifoniye beldesi klor gazı içerikli kimyasal silahla vurulurken, 16 sivil etkilendi. Saldırı sonrası özellikle üç küçük kardeşin içler acısı hali görenleri ağlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.