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Kırmızı çizgimiz...

Kırmızı çizgimiz...
Milli Savunma Bakanı , ABD ile kurulan üçlü mekanizma ile ilgili bilgi verdi. İki tarafın da kabul edeceği sonuca ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Canikli, "Şehitlerimiz olmuş yaralılarımız var. Kırmızı çizgimiz, terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması. Bunun dışında da silahların toplanması" dedi.

Eda IŞIK
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