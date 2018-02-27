Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Suriye'de inceleme başlattı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, KSYÖ, şubat ayı içinde birçok kez başkent Şam'da Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da klor gazı içerikli bomba kullanılmasına ilişkin haberler üzerine inceleme başlattı.

16 SİVİL KULLANILAN KİMYASAL SİLAHTAN ETKİLENMİŞTİ

Esad rejimi, son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1 aylık ateşkes kararı almasının hemen ertesinde, geçen pazar günü, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmıştı. 16 sivil gazdan etkilenmişti.

Rejimin KSYÖ'ye verdiği taahhüt gereği, kimyasal silah kullanımını 19 Ağustos 2014 itibarıyla sonlandırmış olması gerekiyordu. Zira rejim, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bin 400'ün üzerinde sivili kimyasal silah ile öldürmesinin ardından KSYÖ'nün devraldığı kimyasal stokunu imha sürecine dahil olmuştu. Bu sürecin yolunu Rusya, ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgisi" gereğince müdahalesini engellemek için yaptığı teklifle açmıştı. Ancak KSYÖ'nün tüm stokun imha işleminin tamamlandığını duyurmasının ardından Esad rejimi, öldürmenin yanı sıra korkutup göç ettirmek için de kimyasal saldırılarını sürdürdü.

RAPOR BMGK'YA SUNULMUŞTU

BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu.

JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle, rejimi BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. Henüz BMGK'de böyle bir adım atılmazken, Esad rejimi kimyasal silaha başvurmaya devam ediyor.

İNSANİ ATEŞKES KARARINA KARŞIN İDLİB'E SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Beşşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın İdlib'e saldırılarını sürdürüyor.

Esad rejimi, bugün öğle saatlerinde dahi saldırılarını sürdürerek İdlib'e hava ve kara saldırıları düzenledi. Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki El Raffe ve Um Halahil köylerine 4 hava saldırısı, Cisr eş Suğur ilçesine de topçu saldırıları yaptı.