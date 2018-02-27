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'dan bir skandal karar daha

destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart'ta başlayacak. 17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS 'a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen 'nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi.

Hollandadan bir skandal karar daha
Sözde Ermeni soykırımını tanıyan 'nın, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak olan FIS Snowboard Dünya Kupası'na oyuncu göndermeyeceği öğrenildi.

destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart'ta başlayacak. 17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS 'a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda'nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Hollanda'nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.

Öte yandan Hollanda'nın yanı sıra Güney Kore'nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi.
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  • 27 Şubat 2018, Salı 19:06
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