Hollanda'dan bir skandal karar daha
Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart'ta başlayacak. 17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup'a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda'nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi.
Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenecek olan organizasyon 3 Mart'ta başlayacak. 17 ülkeden 97 sporcunun katılacağı FIS Snowboard Word Cup'a, 1 sporcu ile katılacağı bilinen Hollanda'nın, etkinlik öncesi aldığı bir kararla şampiyonaya katılmayacağını bildirdiği öğrenildi. Hollanda'nın söz konusu kararının nedeni olarak da, geçen günlerde sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Türkiye ile bu konuda gerginlik yaşaması olarak ifade edildi.
Öte yandan Hollanda'nın yanı sıra Güney Kore'nin de yarışmaya katılmayacağını bildirdi.
Etiketler: Hollanda , Snowboard Word Cup , Türkiye Kayak Federasyonu
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