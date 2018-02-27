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Berlusconi Türkiye modelini önerdi

Berlusconi Türkiye modelini önerdi
İtalya'nın skandal partileriyle tanınan eski başbakanı Silvio Berlusconi (81), yine sahneye çıktı. Berlusconi, gelecek pazar günü yapılacak lere ilişkin açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığına yeşil ışık yakan Berlusconi, partisi Forza Italia'nın da içinde bulunduğu "merkez-sağ ittifakı"nın seçimi kazanması durumunda, ülkede "cumhurbaşkanını halkın seçmesi için referanduma gidilmesi yönünde çalışacağını" açıkladı. Berlusconi, "Biz nların bizzat oy vererek, cumhurbaşkanını seçmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
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