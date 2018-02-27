Berlusconi Türkiye modelini önerdi

İtalya'nınskandal partileriyletanınan eskibaşbakanı SilvioBerlusconi(81), yine sahneyeçıktı. Berlusconi,gelecekpazar günü yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalaryaptı. Cumhurbaşkanlığına yeşilışık yakan Berlusconi, partisi Forza Italia'nında içinde bulunduğu "merkez-sağittifakı"nın seçimi kazanması durumunda,ülkede "cumhurbaşkanını halkın seçmesiiçin referanduma gidilmesi yönünde çalışacağını"açıkladı. Berlusconi, "Biz İtalyanlarınbizzat oy vererek, cumhurbaşkanını seçmesininzamanı geldi" ifadelerini kullandı.
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