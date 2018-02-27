Arabistan’a dolu yağdı

Suudi Arabistan'da eşine az rastlanan türde bir doğa olayı yaşandı. "Hava soğuk" demenin mümkün olmadığı Medine kentine şiddetli dolu yağdı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle her yer beyaza boyandı. Onlarca araç şiddetli dolunedeniyle büyük hasar aldı. Çok sayıda hayvanın da telef olduğu açıklandı. Dolu yağışı nedeniyle "Evlerinizden dışarı çıkmayın" uyarıları yapıldı. Bazı okulların dabir gün tatil edildiği vurgulandı.
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