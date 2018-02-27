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Arabistan’a yağdı

Arabistan’a dolu yağdı
Suudi Arabistan'da eşine az rastlanan türde bir doğa olayı yaşandı. "Hava soğuk" demenin mümkün olmadığı Medine kentine şiddetli yağdı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle her yer beyaza boyandı. Onlarca araç şiddetli dolu nedeniyle büyük hasar aldı. Çok sayıda hayvanın da telef olduğu açıklandı. Dolu yağışı nedeniyle "Evlerinizden dışarı çıkmayın" uyarıları yapıldı. Bazı okulların da bir gün tatil edildiği vurgulandı.
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