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Trump’a yüksek mahkemeden darbe

'de yüksek mahkeme, çocuk yaşta ABD'ye gelen 800 bin e yasal statü sağlayan programını iptal kararının durdurulması kararı verdi.

Trump’a yüksek mahkemeden darbe
Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin iptal ettiği ve 5 Mart tarihinde ise kaldırılmasının planlandığı programının iptalinin durdurulmasına karar verdi.

Yüksek mahkeme, çocuk yaşta ABD'ye gelen 800 bin e yasal statü sağlayan DACA programını iptal kararının durdurulması kararı verdi.
Yüksek mahkemenin aldığı bu karar, Trump yönetiminin programa son verme çabalarının potansiyel olarak engellendiği belirtiliyor.
DACA olarak bilinen program, 2012 yılında Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulmuştu.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 20:39
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