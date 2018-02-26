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  2. Putin'den kritik Doğu Guta talimatı

'dan kritik açıklaması

'dan yapılan açıklamada, "Suriye ordusu geçici ateşkes kararına uyacak. Hasta ve yaralılar 'dan tahliye edilecek" ifadelerine yer verildi.

Rusyadan kritik Doğu Guta açıklaması

, '' Suriye ordusu insani molaya uyacak. Hasta ve yaralılar 'dan tahliye edilecek.'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta her gün 09.00-14.00 saatleri arasında saldırıların durması talimatı vermişti.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 21:05
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