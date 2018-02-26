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Putin'den kritik Doğu Guta talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında 'saldırılar dursun' emri verdi.

Putinden kritik Doğu Guta talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Guta'da yerel saatle 09.00-14.00 saatleri arasında 'saldırılar dursun' emri verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu saatlerde sivillerin bölgeden ayrılması için insani koridor açılacağını ifade etti.

BMGK, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 17:33
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