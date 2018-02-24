Yine çocukları vurdular

Dün Atina’dan Kanada’ya kadar dünyanın dört bir yanında Esad rejimi protesto edilirken, Gutalılar için destek çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler ise cılız kınamalar dışında Guta’daki katliam için kılını kıpırdatmamaya devam etti.
Suriye'de Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılar, katliamlara dönüştü. Daha önce okul, hastane gözetmeksizin sivilleri vuran katillerin son hedefi yetimhane oldu. Uçaklarla bombalanan50 kişinin kaldığıyetimhanede 4 yaşındakibir kız çocuğuhayatını kaybetti. Öte yandan bölgede rejim askerlerinin havadan yaptığı katliamlarda son beş ay içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü geçti.
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