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- savaşı!

Rusya-Polonya savaşı!
Ardahan'dan çıkan tarihi bir ceset, dünyayı şoka uğrattı. 25 Nisan'da bir inşaat kazısı sırasında Rus bir generalin cesedine ulaşıldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı belirtilen cenaze, Kars Müzesi'ne kaldırıldı. Önce 140 yıllık cesedin Rus general Vasiliy Geyman'a ait olduğu açıklandı. Ardından cenazenin asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu saptandı. Bu gelişme Rusya ve Polanya'da büyük yankı uyandırdı. 'nın ardından Polanya'nın da cenazeye talip olduğu açıklandı. 2 ülkeyle yazışmaların sürdüğü vurgulandı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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