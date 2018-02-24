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Kabus bitti

Rus Vyacheslav R.’nin esir alarak 7 yıl boyunca tecavüz ettiği Ukraynalı , “Kabus bitti. Yeniden doğdum” dedi...

Kabus bitti
Ukraynalı Natasha Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var. Genç kadının başına gelen bu trajedi, yönetmenliğini Lenny Abrahamson'un yaptığı, ülkemizde 'Gizli Dünya' adıyla gösterilen 2015 yılı yapımı 'The Room' filmini hatırlattı. 7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor. Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus işadamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, "Stockholm sendromu yaşadığımı düşünüyorum. Vyacheslav R. iki eşli bir hayat sürüyordu. Defalarca tecavüz etti. Yıllarca Türkiye'de kaldım. Esir hayatı yaşattı bana. Şimdi kurtuldum. Kabus bitti yeniden doğdum. Ağır şekilde ceza almalı" dedi.




7 YIL ÖNCE BÖYLEYDİ
18 yaşında geleceğin en iyi modellerinden biri olarak gösteriliyordu.


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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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