Kabus bitti

UkraynalıNatashaSerebriy, 7 yılboyunca esirtutulmasınarağmen henüz25 yaşında.Kendisine tecavüzeden adamdan ikiçocuğu var. Gençkadının başınagelen bu trajedi,yönetmenliğiniLenny Abrahamson'unyaptığı, ülkemizde'Gizli Dünya' adıylagösterilen 2015 yılıyapımı 'The Room'filmini hatırlattı. 7 yılsüren esaret sonrasındaanoreksiya rahatsızlığınayakalanan ve 38kiloya kadar düşenRus kadın özgürlüğünekavuştuktan sonraşu anda toparlanmadönemini yaşıyor.Kendisinden 30yaş büyük olan Rusişadamının henüz 18yaşındayken kendisinikaçırdığını söyleyenSerebriy, "Stockholmsendromu yaşadığımıdüşünüyorum.Vyacheslav R.iki eşli bir hayatsürüyordu. Defalarcatecavüz etti.Yıllarca Türkiye'dekaldım. Esir hayatıyaşattı bana. Şimdikurtuldum. Kabusbitti yeniden doğdum.Ağır şekilde cezaalmalı" dedi.
7 YILÖNCEBÖYLEYDİ 18 yaşında geleceğin en iyi modellerinden biri olarak gösteriliyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.