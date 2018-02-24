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'dan flaş kararı!

'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan 'dan tıbbi tahliyelerin yapılabilmesi için 'de bir ay insani kararı alındı.

BMGKdan flaş Suriye kararı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () 'de bir ay "insani " kararı aldı.

İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.

'Bu karar Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemez'



BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan 'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.


Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.

BMKG'nın ateşkes kararı ne anlama geliyor?

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta'da da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'da kuşatmanın kaldırılması talebinde bulunuldu.

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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi 22:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Misafir Misafir

TERÖRISTLERE NEFES ALDIRMA KARARIDIR BUNLAR INSANI YARDIMDAN NE ANLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.02.2018 02:11
ali ali

bunların amacı doğu guta değil bizim yaptığımız zeytin dalı harekatı teroristler geberiyor diye sancıları arttı senelerdir suriyede insanlar katledilirken neredeydi bunlar ....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.02.2018 22:48
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