Beyaz Saray’da alarm

Beyaz Saray'da, bir kadın sürücünün güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlere çarpması nedeniyle, güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

Kimliği henüz açıklanmayan bir kadın, saat 12.30 civarında kullandığı araç ile Beyaz Saray'da güvenlik amacıyla oluşturulan bariyerlere çarptı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan olmazken, araç sahibi ABD Gizli Servisi tarafından hemen gözaltına alındı.

Beyaz Saray'da olay sonrası güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı. Olaydan kaynaklı olarak Beyaz Saray çevresindeki trafikte de aksamalar yaşandı.

KAZA MI, SALDIRI MI?

Olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu araştırılıyor.