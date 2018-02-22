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'da terör alarmı!

AP haber ajansı, 'de bir silahlı saldırganın polis tarafından bir binada sıkıştırıldığını duyurdu. Bölgede büyük bir polis operasyonunun devam ettiği ifade edildi.

Belçikada terör alarmı!

'nın başkenti 'de polis bir binanın çevresini kuşattı.

Binanın bulunduğu bölgenin kordon altına alındığı belirtilirken, polis temsilcisi binada bir ya da daha fazla silahlı kişi bulunduğunu söyledi.

Binanın çevresinde bulunan ilkokuldaki 350 öğrenci güvenlik amacıyla okul binası içerisine alındı.

Operasyona polis helikopterleri de destek oluyor.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe 16:20
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