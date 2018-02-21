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Sessiz ve eşsiz

Rolls-Royce Phantom Türkiye’de ilk kez sergilendi. Sessizliğiyle dikkat çeken 1 milyon 406 bin euroluk (6 milyon 607 bin lira) aracın Türkiye ön siparişleri ise 2019’a kadar dolmuş durumda...

Sessiz ve eşsiz
Phantom serisinin sekizinci modeli olan yeni otomobilin tanıtım toplantısında konuşan Rolls-Royce Motor Cars Avrupa Kurumsal İletişim Müdürü Frank Tiemann, "Aracımız müşterilerin daha kişisel bir model istemleri sonucunda ortaya çıktı. Tamamen yeni ve çağdaş bir tasarımla yorumlanan bu modelde 'The Gallery" olarak adlandırılan bir kişiselleştirme özelliği mevcut. "Bu özellikle araç sahipleri istedikleri sanat eserlerini konsoldaki tek bir cam levha arkasına konumlandırabilecekler. Aracımız çok sessiz" dedi. Aracın lansmanını Türkiye'de yapıyor olmanın kendilerine heyecan verdiğini söyleyen Tiemann, şöyle konuştu: Bugünlerde ilk Phantom'lar müşterilerine teslim ediliyorlar ama rakam vermem biraz zor. Türkiye'den de aldığımız siparişler var...
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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