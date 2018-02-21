Babaya çifte şok

Almanya’da yaşayan iş adamı Y.E., karısı B.’den boşandı. Eski eşinden şüphelendiği için yıllardır sevgi ile büyüttüğü 2 çocuğuna DNA testi yaptırdı. Evlatlarının 2 farklı erkekten olduğunu öğrenince yıkıldı
Gurbetçi iş adamı, yıllardır büyüttüğü çocuklarının kendisinden değil, 2 farklı erkekten olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve hazır gıda ürünleri ticareti yapan iş adamı Y.E. (32), 2007 yılında B.E. ile nikahlandı. 2 çocukları olan çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Anlaşamayan çift, boşanmakararı aldı. Frankfurt Mahkemesi, açılan dava sonucunda çifti boşadı. Boşanma davası kararının kesinleşmesinin ardından Y.E., çocuklarıyla ilgili duyduğu bir takım iddialar üzerine bu kez de "soybağının reddi" için yine Frankfurt'ta dava açtı. Mahkeme heyetinin kararıyla 6 ve 8 yaşında olan 2 çocukiçin DNA testi yapıldı. Testin sonuçları ise Y.E. başta olmak üzere mahkemeheyetini bile şaşırttı.
SOYBAĞININ REDDİ DAVASI Test sonrasında, iş adamının yıllarca evladı olarak bakımlarını üstlendiği ve sevgiyle büyüttüğü 2 kardeşin, Y.E.'den değil, 2 farklı erkekten olduğu saptandı. Ortaya çıkan bu gerçek üzerine mahkeme, Almanya yasalarına göre, çocukların Y.E.'nin nüfusundan düşürülmesi yönünde karar aldı. Çocuklarda anneleriyle birlikte yaşamayabaşladı. Almanya'da hem eşinden boşanan hem de çocukları için 'soybağınınreddi' kararı çıkaran Y.E., Türk yasalarınagöre çocukların halen kendiüzerinde ve mirasçısı olarak görülmesinedeniyle kolları sıvadı. Y.E. adına avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, aile mahkemesi sıfatıyla Çeşme AsliyeHukuk Mahkemesi'ne 'tenfiz' davası açtı. Dava sonrasında hem boşandığı eşi B.E.'nin hem de 2 çocuğun, Türkiye'deki yasalara göre de Y.E.'nin nüfusundan düşmüş olacağı açıklandı.
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