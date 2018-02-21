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Babaya çifte şok

’da yaşayan Y.E., karısı B.’den boşandı. Eski eşinden şüphelendiği için yıllardır sevgi ile büyüttüğü 2 çocuğuna yaptırdı. Evlatlarının 2 farklı erkekten olduğunu öğrenince yıkıldı

Babaya çifte şok
Gurbetçi , yıllardır büyüttüğü çocuklarının kendisinden değil, 2 farklı erkekten olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve hazır gıda ürünleri ticareti yapan iş adamı Y.E. (32), 2007 yılında B.E. ile nikahlandı. 2 çocukları olan çift arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Anlaşamayan çift, boşanma kararı aldı. Frankfurt Mahkemesi, açılan dava sonucunda çifti boşadı. Boşanma davası kararının kesinleşmesinin ardından Y.E., çocuklarıyla ilgili duyduğu bir takım iddialar üzerine bu kez de "soybağının reddi" için yine Frankfurt'ta dava açtı. Mahkeme heyetinin kararıyla 6 ve 8 yaşında olan 2 çocuk için DNA testi yapıldı. Testin sonuçları ise Y.E. başta olmak üzere mahkeme heyetini bile şaşırttı.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
Test sonrasında, iş adamının yıllarca evladı olarak bakımlarını üstlendiği ve sevgiyle büyüttüğü 2 kardeşin, Y.E.'den değil, 2 farklı erkekten olduğu saptandı. Ortaya çıkan bu gerçek üzerine mahkeme, yasalarına göre, çocukların Y.E.'nin nüfusundan düşürülmesi yönünde karar aldı. Çocuklar da anneleriyle birlikte yaşamaya başladı. Almanya'da hem eşinden boşanan hem de çocukları için 'soybağının reddi' kararı çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre çocukların halen kendi üzerinde ve mirasçısı olarak görülmesi nedeniyle kolları sıvadı. Y.E. adına avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, aile mahkemesi sıfatıyla Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'tenfiz' davası açtı. Dava sonrasında hem boşandığı eşi B.E.'nin hem de 2 çocuğun, 'deki yasalara göre de Y.E.'nin nüfusundan düşmüş olacağı açıklandı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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