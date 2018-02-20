Yardım skandalı

İngilizOxfam'dan sonra adı'yardım karşılığı seks'skandalına karışanikinci yardım kuruluşuABD'li WorldVision oldu. WorldVision çalışanlarının,yardıma gittikleriHaitili depremzedelerecinsel ilişkikarşılığı gıda dağıttığıortaya çıktı. ABDmerkezli World Visionadlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının,Haiti'de 2010 yılındakidepremin ardından 'vicdanlarısızlatan' bir skandala karıştıkları,para ve yiyecek sağlama karşılığındayardıma gittikleri depremzedelerlecinsel ilişkiye girdikleri tespitedildi. Kuruluşun ABD'deki merkezide skandalı doğruladı. Bu skandalakadar saygın bir yardım kuruluşuolarak bilinen derneğin iyi niyet elçisi,İngiliz Prens Harry'nin nişanlısı,oyuncu Meghan Markle idi. ABD'liyıldız Markle, yardım kuruluşununfaaliyetleri kapsamında Afrika ülkesiRuanda'ya gitmiş, çocuklarla biraraya gelmiş ve Afrika'da yoksulluğunazaltılmasına yönelik çalışmalardayer almıştı. 100'e yakın kişininskandala karıştığı iddia edildi.
Amerikalı yetkililer, skandalı kapatmak istese de başarılı olamadı.
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