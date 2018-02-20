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Yardım skandalı

Oxfam’dan sonra ’ın da, yardım karşılığı seks talep ettiği ortaya çıktı. World Vision’ın iyi niyet elçisi ise ’nin nişanlısı ...

Yardım skandalı
İngiliz Oxfam'dan sonra adı 'yardım karşılığı seks' skandalına karışan ikinci yardım kuruluşu 'li World Vision oldu. World Vision çalışanlarının, yardıma gittikleri Haitili depremzedelere cinsel ilişki karşılığı gıda dağıttığı ortaya çıktı. ABD merkezli adlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının, Haiti'de 2010 yılındaki depremin ardından 'vicdanları sızlatan' bir skandala karıştıkları, para ve yiyecek sağlama karşılığında yardıma gittikleri depremzedelerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Kuruluşun ABD'deki merkezi de skandalı doğruladı. Bu skandala kadar saygın bir yardım kuruluşu olarak bilinen derneğin iyi niyet elçisi, İngiliz 'nin nişanlısı, oyuncu idi. ABD'li yıldız Markle, yardım kuruluşunun faaliyetleri kapsamında ülkesi Ruanda'ya gitmiş, çocuklarla bir araya gelmiş ve Afrika'da yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalarda yer almıştı. 100'e yakın kişinin skandala karıştığı iddia edildi.


Amerikalı yetkililer, skandalı kapatmak istese de başarılı olamadı.
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