Uçan uçana!
Son 1 hafta içinde 5 kişi, geçmişten ve gelecekten geldiğini iddia etti. Bunlara son örnek Edward oldu. Sosyal medya da Edward’a soru yağdırdı!
Geçtiğimiz hafta 2118 yılına gittiğini iddia eden zaman yolcusu Alexander Smith o 2118 yılında çekildiğini söylediği bir fotoğrafı da kanıt olarak sunmuştu. Alexander Smith ve Edward'ın açıklamalarından etkilenen sosyal medya kullanıcıları, ilginç sorular sordu:
ÜSTADIM Edward, 2018 yılının Şampiyonlar ligi şampiyonu kim?
KRALİÇE II. Elizabeth, 2019'u görebilecek mi?
TÜRKİYE'den herhangi bir takım Şampiyonlar Ligi'ni alacak mı?
BENİM soyum neredengeliyor Edward kardeş. Bir destek atsana.
İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu güne gider misin? O güne git de, dünyadaki sorunları bir çöz be.
EDWARD ve Alexander, 28 Nisan 2018'de düğünüm var? O gün İstanbul'da hava durumu kaç derece?
LİGLERLE ilgili bir ip ucu verin lütfen. NBA'de bu sezon şampiyon kim?
SOROS ne zaman ölüyor?
ABD ne zaman çöküyor?
Etiketler: Los Angeles , Sosyal medya , Alexander Smith , ABD
- 20 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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