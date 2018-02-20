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Uçan uçana!

Son 1 hafta içinde 5 kişi, geçmişten ve gelecekten geldiğini iddia etti. Bunlara son örnek Edward oldu. da Edward’a soru yağdırdı!

Uçan uçana!
Zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlere bir yenisi daha eklendi. Edward adlı zaman yolcusu, 2004 yılında gizli bir hükümet projesi ile 5000 yılına gittiğini iddia etti ve buna kanıt olarak 'de yer alan kentini sular altında gösteren bir fotoğrafın elinde bulunduğunu belirtti. İnanılmaz bir deneyim yaşadığını söyleyen Edward, gittiği yerde her türlü yapının ahşaptan yapıldığını, bir süre sonra bulunduğu yerin bir su altı kenti olduğunu fark ettiğini ve bu su altı kentinin günümüzde Los Angeles olarak bilinen kent olduğunu öne sürdü.


Geçtiğimiz hafta 2118 yılına gittiğini iddia eden zaman yolcusu o 2118 yılında çekildiğini söylediği bir fotoğrafı da kanıt olarak sunmuştu. Alexander Smith ve Edward'ın açıklamalarından etkilenen kullanıcıları, ilginç sorular sordu:

ÜSTADIM Edward, 2018 yılının Şampiyonlar ligi şampiyonu kim?
KRALİÇE II. Elizabeth, 2019'u görebilecek mi?
TÜRKİYE'den herhangi bir takım Şampiyonlar Ligi'ni alacak mı?
BENİM soyum neredengeliyor Edward kardeş. Bir destek atsana.
İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in doğduğu güne gider misin? O güne git de, dünyadaki sorunları bir çöz be.
EDWARD ve Alexander, 28 Nisan 2018'de düğünüm var? O gün İstanbul'da hava durumu kaç derece?
LİGLERLE ilgili bir ip ucu verin lütfen. NBA'de bu sezon şampiyon kim?
SOROS ne zaman ölüyor?
ABD ne zaman çöküyor?
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