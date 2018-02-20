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'Kin'der sürpriz

Avrupa, terör sevgisini yumurtalara taşıdı! Çocukların çok sevdiği çikolatalarının üzerinde ’nin sözde arması olan yıldız kullanıldı

Kinder sürpriz
Batı'nın Türkiye düşmanlığı sınır tanımadı. Bu uğurda, terör örgütleriyle bile ittifak yaptı. Şehir meydanlarında terör paçavralarını sallandırdı! Askerimizi, polisimizi şehit eden, ülkemizi bölmeye kalkışan hainlere, silah ve para yardımı yaptı. Her fırsatta terör propagandası yapan Batı, / sevgisini yiyeceklerin üzerine bile taşıdı.


İtalyan markası , The Happos Family oyuncaklarının üzerinde YPG'nin sözde arması olan yıldızı kullandı.


HER TÜRLÜ ZARARI VAR...
Bu oyuncaklar, dünyanın dört bir tarafına yollandı. Özellikle çocukların tükettiği bir çikolata olan Kinder'in üzerinde bulunan bu yıldız, büyük tepki topladı. Şekerli yapısı ve içerisindeki oyuncağın plastik bir kutuda bulunması nedeniyle oldukça sağlıksız olmasıyla dikkat çeken bu çikolata, şimdi de terör propagandası için kullanıldı! Durumu fark eden vatandaşlar, "Terör propagandası adına oyuncakları bile kullanıyorlar" açıklamasını yaptı.




Mevlüt YÜKSEL
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