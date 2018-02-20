Güzel ve çirkin!

Dünya, Güney Kore'de yapılan 23. KışOlimpiyat Oyunları'na odaklandı. Ancak bazı sporcular vardı ki başarılarından çok güzellikleriyle hafızalara kazındı. Bunlardan biri de Rus sporcuAnastasia Brizgalova'ydı. Ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çeken Anastasia, buzda şov yaptı. Çiftler curling kategorisinde eşi AlexanderKrushelnitsky ile birlikte rekor kırdı. Rusya'ya tarihinin ilk curling madalyasını kazandıran çift, adlarını tarihe yazdı. Ancak çok geçmeden dopingskandalı ortaya çıktı. Rus çiftin kazandığı madalya, sallanmaya başladı. Çünkü, Alexander Krushelnitsky'ın doping kullandığı iddiası ortaya atıldı. Soçi'deki doping skandalından dolayı Rusya'nın Oyunlar'dan men edilmesi nedeniyle "Rusya'dan Olimpik Sporcular" bayrağı altında oyunlara katılan ve Norveç'i yenerek bronz madalyaya ulaşan çiftten Krushelnitsky'e doping testi yapıldı. Doping testinde, Rus sporcuda antrenman kapasitesini artıran "meldonyum" maddesi saptandı. Dopingle Mücadele Birimi (CAS ADD), skandalla ilgili düğmeye bastı. Eşiyle birlikte olimpiyat tarihine geçen Krushelnitsky hakkında doping soruşturması başlatıldı.
MADALYATEHLİKEDE Doping testi pozitif çıkan Krushelnitsky eşi Anastasia, güzelliği ile dikkat çekti. Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetildi. Güzel sporcu, "Güzelliğe madalya vermiyorlar" dedi. Ancak doping skandalıyla birlikte çiftin kazandığı madalya tehlikeye girdi.
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