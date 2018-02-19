Rus isimden dikkat çeken Türkiye çıkışı

Devlet televizyon kanalı Rossiya'da canlı yayında konuşan Rus senatör şu ifadeleri kullandı: "Bugün Batı'nın asabı bozulmuş durumda. Batı kendisine yeni hedefler arıyor. Bunun nedeni de şu: Dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. Bu da Batı'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü bu güç merkezleri Batı'nın kontrolünde değil.
TÜRKİYE BATI'NIN ASABINI BOZUYOR
Örneğin Çin, Rusya, Türkiye ve İran. Özellikle Türkiye. Türkiye bugün ABD'den bağımsız politikalar sergiliyor. Türkiye'nin bölgesel güç olması Batı'nın asabını bozuyor." dedi.
kalan karakter 1000
Türkiye süper güç olma yolunda hızla ilerliyor .Rusya da Putin liderliğinde toparlandı ve hızla atağa kalktı işte bu batının hesaplarını bozdu tüm oyun Rusya ve Türkiyeyi istikrarsızlaştırmak bunun için Türkiye ve Rusya savunma teknolojileri, sanayi ve bütün ekonomik alanlarda ortak projelerle işbirliğini artırarak dünyayı daha adil ve yaşanılır hale getirmede katkı sağlayabilir.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.