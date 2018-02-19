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Rus isimden dikkat çeken çıkışı

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı , 'nin bölgesel güç olduğunu vurgulayarak, 'Bu da Batı'nın asabını bozuyor' dedi.

Rus isimden dikkat çeken Türkiye çıkışı

Devlet televizyon kanalı Rossiya'da canlı yayında konuşan Rus senatör şu ifadeleri kullandı: "Bugün Batı'nın asabı bozulmuş durumda. Batı kendisine yeni hedefler arıyor. Bunun nedeni de şu: Dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. Bu da Batı'yı çok rahatsız ediyor. Çünkü bu güç merkezleri Batı'nın kontrolünde değil.

TÜRKİYE BATI'NIN ASABINI BOZUYOR
Örneğin , Rusya, ve . Özellikle Türkiye. Türkiye bugün ABD'den bağımsız politikalar sergiliyor. Türkiye'nin bölgesel güç olması Batı'nın asabını bozuyor." dedi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 23:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Türkiye süper güç olma yolunda hızla ilerliyor .Rusya da Putin liderliğinde toparlandı ve hızla atağa kalktı işte bu batının hesaplarını bozdu tüm oyun Rusya ve Türkiyeyi istikrarsızlaştırmak bunun için Türkiye ve Rusya savunma teknolojileri, sanayi ve bütün ekonomik alanlarda ortak projelerle işbirliğini artırarak dünyayı daha adil ve yaşanılır hale getirmede katkı sağlayabilir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 19.02.2018 23:32
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