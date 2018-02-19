İsrail hükümeti yasama komitesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri bölgesinde oturum izni ile yaşayan Filistin ve Suriyelilerin, "İsrail aleyhinde faaliyet ve İsrail'e sadakatsizlik" gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesini öngören yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, dün onaylanan yasa tasarısına göre "eğer bir kişi terör faaliyetlerine katılıyor veya İsrail devletine sadakatsizlikte bulunuyorsa" oturum izninin iptal edilebileceği belirtildi.

Yeni yasanın, Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelileri etkileyeceği aktarıldı. Yasa çerçevesinde, "terör faaliyetlerine katıldığı veya İsrail'e sadakatsizlikte bulunduğu gerekçesiyle bu kişilerin oturumlarının iptal edileceği ve devletin bu kişileri sınır dışı edebileceği" bilgisi paylaşıldı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve Golan Tepeleri'ndeki Suriyelilere vatandaşlık hakkı sağlamıyor, ancak oturum izni veriyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde oturum izni ile bulunan kişilere "sınır dışı, oturum izni iptali" gibi hak ihlallerini yoğun olarak eleştiriyor.

FİLİSTİN TARAFINDAN YASA TASARISINA TEPKİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısını İsrail'in "ırkçı politikasının devamı" şeklinde niteledi.

Rafet, "İşgalci İsrail hükümeti, ABD'nin tam desteği ile uluslararası kanunların ve insani değerlerin aksine ırkçı yasalar ile Filistin davasını tasfiye etmek ve insanları topraklarından, evlerinden etmek için tüm yolları deniyor." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARINA KARŞI HÜKÜMETİN YASA TASARISI

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Doğu Kudüs'te oturum izni bulunan dört Filistin parlamentosu milletvekilinin oturumunu "Hamas ile ilişkili oldukları" gerekçesiyle iptal etme kararı, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından geçen eylül ayında bozulmuştu.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı kararının uygulanabilmesi için oturum kanununda değişiklik yapılması gerektiğine hükmetmişti.

İsrail İçişleri Bakanlığı'nın mahkemenin kararı çerçevesinde yeni yasa tasarısını hazırlamaya başladığı aktarılmıştı. Söz konusu yasa tasarısının uygulamaya girebilmesi için İsrail parlamentosu Knesset tarafından oylanması gerekiyor.

Filistin yönetiminin paylaştığı verilere göre, İsrail 1967 yılındaki işgalinden bu yana 14 bin 500 Filistinlinin Doğu Kudüs'te oturum iznini iptal etti.