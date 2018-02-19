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rejiminin 'ya saldırılarında 30 sivil öldü

'deki rejiminin ablukadaki 'ya yoğun hava ve kara saldırılarında 30 sivil can verdi. Hammuriye beldesine düzenlenen hava saldırılarda 20 sivil öldü


'deki Beşşar rejiminin, abluka altında tuttuğu bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 sivil yaşamını yitirdi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 22:01
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