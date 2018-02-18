İran'da yolcu uçağı düştü!

Aseman Havayolları'na ait 60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uçağının İsfahan yakınlarında düştüğü belirtildi.

Aseman Havayolları sözcüsü, uçakta bulunan 66 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ART-72 tipi uçağın yerel saatle 8.45'te Tahran'dan havalandığı ve kalkıştan 50 dakika sonra radardan kaybolduğu ifade edildi.

Uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.