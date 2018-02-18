Amerikan Associated Press haber ajansına açıklamada bulunan bir Beyaz Saray yetkilisi, terör örgütü PYD/PKK'nın sosyal medya üzerinden yaydığı "Türkiye'nin Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin haberleri gördüğünü ancak ellerinde bunu teyit edecek bir kanıt olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bu iddiaları "son derece olasılık dışı" olarak nitelendirdi.

İFTİRALARI YAYAN ESAD REJİMİ

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için Esad rejimine bağlı SANA haber ajansı, Afrin'deki ilçe hastanesinin Kürt kökenli yöneticisinin açıklamalarına dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde Afrin'in Mezyene köyünde 6 kişinin zehirli gazdan etkilenerek tedavi altına alındığı ileri sürmüştü.

KARA PROPAGANDALARI ÇÖKTÜ

SANA'nın resmi internet sitesinde bu açıklamalara yer verilmesine rağmen, iddialara ilişkin görüntülerin bulunmaması dikkati çekti. Habere ilişkin sadece bir kaç fotoğraf karesi paylaşılmıştı.

Rejimin haber ajansının kara propagandasına rağmen iddia edilen olaya ilişkin terör örgütü PYD/PKK'ya yakın bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler tam aksini gösteriyor.

Paylaşılan videolarda, söz konusu kişilerin bilincinin açık ve konuşabildiği, rahat hareket edebildiği, vücudunda kızarma veya titreme olmadığı açık şekilde görülüyor.