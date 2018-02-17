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Yol Durumu
  1. Bir tek annem bana yeter
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Zaman yolcusu!

2030 yılından geldiğini öne süren Noah adlı kişi, yalan makinesi testinden başarıyla çıkınca sözleri gündem oldu. Geleceğe döneceğini belirten , birçok ilginç açıklama yaptı...

Zaman yolcusu!
"Uzaylılar geldi" modasından sonra şimdi de "gelecekten gelen adam" modası başladı. Alexander Smith ve Noah bunlardan sadece bir kişi... Zamanda yolculuk yaparak 2030 yılından geldiğini iddia eden , medyanın ilgi odağı oldu. Yalan makinesi testinden doğru söylediği ortaya çıkan Noah'ın gelecekle ilgili açıklamaları şöyle:


2020 yılında ABD Başkanı yeniden Donald Trump seçilecek. Başka ihtimal yok.
Bitcoin kullanımı her yerde olacak. Elbette kağıt paralar de kullanılacak.
Ev işlerine yardımcı robotlar kullanılacak.
2028'de insanlar Mars'a yolculuk yapacak. Hatta tatile giden bile olacak.
O günlerde zamanda yolculuk mümkün hale gelecek. Benim bugünlere döndüğüm gibi.
Küresel ısınma sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklık artacak, Avrupa ise daha soğuk olacak.
Elektrikli araçlar sıradanlaşacak.
Birçok kanser türü tedavi edilebilir hale gelecek.
2021'de yapay zeka hayatımıza ciddi oranda girecek. Sonraki birkaç yıl içinde ise her alanda karşımıza çıkacak.

CIA PROJESİYMİŞ!
Kendini Alexander Smith olarak adlandıran kişi, 'in gizli bir projesinde yer aldığını ve hayati tehlikeye rağmen olayı anlatmaya karar verdiğini belirtti. 1981 yılından 2118 yılına yolculuk yaptığını ve oradan geri geldiğini ileri süren Smith, kameraya "CIA beni arıyor, sığınakta yaşıyorum." diye konuştu. Smith, etrafına yeşil ışık yayan garip şekilli çok katlı binaların bulunduğu fotoğrafı kameraya yaklaştırarak gösterdi.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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