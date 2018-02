Zaman yolcusu!

geldi" modasından sonra şimdi de "gelecekten gelen adam" modası başladı. Alexander Smith ve Noah bunlardan sadece bir kişi... Zamanda yolculuk yaparak 2030 yılından geldiğini iddia eden Amerikalı Noah , medyanın ilgi odağı oldu. Yalan makinesi testinden doğru söylediği ortaya çıkan Noah'ın gelecekle ilgili açıklamaları şöyle:Bitcoin kullanımı her yerde olacak. Elbette kağıt paralar de kullanılacak.O günlerde zamanda yolculuk mümkün hale gelecek. Benim bugünlere döndüğüm gibi.Elektrikli araçlar sıradanlaşacak.2021'de yapay zeka hayatımıza ciddi oranda girecek. Sonraki birkaç yıl içinde ise her alanda karşımıza çıkacak.Alexander Smith olarak adlandıran kişi, CIA 'in gizli bir projesinde yer aldığını ve hayati tehlikeye rağmen olayı anlatmaya karar verdiğini belirtti. 1981 yılından 2118 yılına yolculuk yaptığını ve oradan geri geldiğini ileri süren Smith, kameraya "CIA beni arıyor, sığınakta yaşıyorum." diye konuştu. Smith, etrafına yeşil ışık yayan garip şekilli çok katlı binaların bulunduğu fotoğrafı kameraya yaklaştırarak gösterdi.