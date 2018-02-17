Villa Boeing

ABD'nin California eyaletinde yer alan lüks konut görüntüsüyle şaşırtıyor. Eski Boeing 747 uçağına ait parçalar kullanılarak inşa edilen konut, yukarıdan bakıldığında uçak enkazına benziyor. Farklı bir tarzda yapılan ev, uçak mezarlığından toplanan parçalarla inşa edildi. Konutun çatısında kullanılan uçak kanatları, özel bir helikopter tarafından taşınarak çatıya yerleştirildi. Mimar David Hertz tarafından tasarlanan konut, 42 bin dolardan daha düşük bir fiyata inşa edildi. Dizaynıyla farklı bir tarza sahip muhteşem manzaralı konut, sıradışı evler kategorisine girmeyi başardı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.