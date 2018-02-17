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Villa Boeing

uçağının parçalarını kullanarak inşa edilen villa 2 milyon dolar...

Villa Boeing
ABD'nin California eyaletinde yer alan lüks konut görüntüsüyle şaşırtıyor. Eski uçağına ait parçalar kullanılarak inşa edilen konut, yukarıdan bakıldığında uçak enkazına benziyor. Farklı bir tarzda yapılan ev, uçak mezarlığından toplanan parçalarla inşa edildi. Konutun çatısında kullanılan uçak kanatları, özel bir helikopter tarafından taşınarak çatıya yerleştirildi. Mimar David Hertz tarafından tasarlanan konut, 42 bin dolardan daha düşük bir fiyata inşa edildi. Dizaynıyla farklı bir tarza sahip muhteşem manzaralı konut, sıradışı evler kategorisine girmeyi başardı...
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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