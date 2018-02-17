Rus sporcu Anastasya Brizgalova, Kış Olimpiyat Oyunları’nda piste çıktı. Curling sporunda ilk derecesini aldı. Güzelliği ile büyük beğeni topladı. Angelina Jolie’ye benzetilince şu yorumu yaptı: “Güzelliğe madalya vermiyorlar..."
Güney Kore'de yapılan 23. Kış Olimpiyat Oyunları, izleyenleri ısıttı. Buz gibi rekorlar kırıldı. Piste çıkan isimler arasında Rus sporcu Anastasya Brizgalova (25) da vardı. Brizgalova, curling sporunda şov yaptı. Eşi Aleksandr Kruşnelskiy ile rekor kırdı. Curling sporunda ilk olimpik madalyasını kazanıp hem tarihe geçti hem de tarih yazdı. Ancak o sadece sporuyla değil güzelliği ile de tüm bakışları üzerinde topladı. Hollywood yıldızı Angelina Jolie'ye benzetilen ve curling sporuna ani bir ilgi artışına sebep olan Brizgalova, iltifatlardan memnun olduğunu açıkladı. Ancak müsabakalara odaklandığını vurguladı. Brizgalova "Güzelliğemadalya vermiyorlar"ifadesini kullandı. Buarada Brizgalova'yıHollywood yıldızlarıAngelina Jolie veMegan Fox'a benzetenTwitter kullanıcıları, artık curling izlemek için bir sebepleri olduğunu yazdı. İşte daha çok ABD'liler tarafından atılan o mesajlar: Curlingin kel yaşlı adamlara göre bir spor olduğunu düşünüyordum ama Megan Fox'a benzeyen Anastasya Brizgalova ile aniden bu sporu sevmeye başladım. Hâlâ ABD'yi destekliyorum ama Rus curlingci Anastasya Brizgalova modele benziyor. Curlingi sevmek için başka bir nedene ihtiyacınız var mı? Baktıkça gözlerim kamaşıyor. Anastasya Brizgalova, Angelina Jolie'nin süpürgeli 21 yaşındaki hali gibi.
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