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: 'yi örnek alalım

'de şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin üye olduğu Direktörler Enstitüsü, sonrasında Avrupa Birliği ile ticarette `yi örnek alan bir model geliştirmesini önerdi.

İngiltere: Türkiyeyi örnek alalım
'de şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin üye olduğu Direktörler Enstitüsü (Institute of Directors, IoD), İngiltere'nin sonrasında Avrupa Birliği () ile ticaretinde 'yi örnek alan bir model geliştirmesini önerdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere'nin en eski iş dünyası örgütlenmelerinden bir olan 30 bin üyeli IoD'nin dün yayınladığı öneri, bugünkü The Daily Telegraph gazetesinin iş dünyası ekinin manşetinde ve The Times gazetesinde yer aldı.

IoD Türkiye'nin AB ile var olan kısmi gümrük birliği gibi yapının İngiltere'nin ticareti için en iyi sonucu vereceğini belirtti.

"TÜRKİYE HIZLA BÜYÜDÜ"
"Brexit'i uyarlamak: İngiltere - AB ticaret çerçevesi için melez bir seçenek" başlıklı raporda IoD, İngiltere'nin belli sektörleri seçerek bu sektörlerde AB ile gümrük birliğine gitmesini öneriyor.

Öneriye göre İngiltere'nin diğer ülkelerle anlaşmalarına katmak istediği ürün ve hizmetler ise gümrük birliğinde yer almayacak, böylece İngiltere bu sektörleri kapsayan serbest ticaret anlaşmaları imzalamakta özgür olacak.

Böylesi bir anlaşma sayesinde İngiltere'nin AB'ye kritik sektörlerdeki ihracatının etkilenmeyeceğini vurgulayan IoD, Türkiye ekonomisinin gümrük birliği anlaşmasının ardından hızla büyüdüğüne dikkat çekti.
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  • 16 Şubat 2018, Cuma 21:46
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