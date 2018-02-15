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Rus sözcüden yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt

Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türk askeri ile 'yu suçlayan terör örgütü / yanlısı gazeteciye çok sert yanıt verdi.

Rus sözcüden PKK yanlısı gazeteciye tokat gibi yanıt
Zaharova, terör örgütü yanlısı gazeteciye "Suriye'de kabus kaç yıldan beri yaşanıyor siz biliyor musunuz? On binlerce insan da savaş yüzünden ruh hastası oldu. Siz şimdi mi uyandınız? Önceki yıllar neredeydiniz? Bunca zaman Suriye'de kabus yaşandığını bilmiyor muydunuz? Siz gidin bu soruyu CNN International muhabiri Christiane Amanpour'a yöneltin. O da belki gidip kendi yönetimine Suriye'yi bunca yıl neden silah yığınağına çevirdiklerini sorma cesaretini gösterir. Biz Rusya olarak, 2015 yılında daha fazla insan ölmesin düşüncesiyle Suriye ihtilafına müdahale ettik. Dolayısıyla bizi sorumlu gösteremezsiniz" ifadelerini kullandı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 20:26
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