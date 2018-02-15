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'den açıklaması

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısında bir araya gelen Nurettin Canikli ile James Mattis arasındaki görüşmeye ilişkin 'dan bir açıklama geldi.

ABDden Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Savunma Bakanı James Mattis'in, dün Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi 50 dakika sürdü.

ABD TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDA
NATO Karargahı'ndaki görüşme sonrası bugün açıklama yayımlayan , "ABD PKK ile mücadelede ve tüm terör tehditlerine karşı Türkiye'nin yanında durmaya devam edecek" mesajı verdi.

MATTİS'TEN DAEŞ ÇAĞRISI
Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

TİLLERSON BU AKŞAM ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u bu akşam kabul etmesi bekleniyor. ABD'li bakan yarın da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi 'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 10:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#246;z.t. öz.t.

besle kargayi oysun gözumuzu bu soytarilar bizle dalga geciyor artik turkiyeden kovulacaklarini söylememiz gerekiyor.

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cevapla 15.02.2018 13:05
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