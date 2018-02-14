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'den 'ye bir şok daha

, Kuzey 'ta da oyun kurucu oluyor. 'tan kurtarılan Kuzey Irak'ın yeniden imarı için düzenlenen konferansta herkes ve 'ın liderlik rolünü üstlenmesini beklerken, Türkiye kritik bir hamle gerçekleştirdi.

Türkiyeden ABDye bir şok daha

"Irak'ın Yeniden İmarı Konferansı" dün Kuveyt'te başladı.

70'ten fazla bağışçı ülkeden 2 bin 300 şirket ve uluslararası kuruluş konferansa katılıyor.

lı yetkililer, terör örgütü 'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için 88,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

AA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada Irak'ın yeniden imarı için 'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını duyurdu.

Reuters'a göre diğer ülkelerin mali yardımları şu şekilde gerçekleşti:

* dün Irak'a 3 milyar dolara kadar kredi hakkı tahsis etmişti.

* : 1.5 milyar dolar kredi hakkı tahsis etti.

* Katar: 1 milyar dolar tutarında kredi ve yatırım.

* İngiltere: On yıl süreyle her yıl 1 milyar dolara kadar
ihracat kredisi.

* BAE: 500 milyon dolar destek.

* Almanya: Bu yıl 350 milyon Euro mali yardım.

* Japonya: Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası örgütler aracılığıyla bu yıl 100 milyon dolar hibe.

Türkiye'nin yardımı ABD medyasında yankılandı.

Washington Post gazetesinin Irak'ı da kapsayan Beyrut Büro Şefi Liz Sly, "Irak'ın yeniden imarı için en büyük bağışçı Türkiye oldu... ABD Suudilerin liderlik etmesini bekliyordu, ama ilginç bir şekilde Türkiye bunu yaptı. Türkiye Irak ekonomisinde her zaman önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı.

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 16:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Yetmez ama Evet !

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.02.2018 00:54
Ahmet Ahmet

Türkiye'mizin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını duyurması güzel oldu kandili de bu günkü teknolojimizle teröristlerin yaşayamayacağı ova haline getirebiliriz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 14.02.2018 17:22
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