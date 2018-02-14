Gangster kendi ayağına sıktı!

Tarihler, 1976'yı gösterdiğinde Fransa'nın Nice kentinde büyük bir soygun yaşandı. Kanalizasyonda aylarca kazı yapan hırsızlar, girdikleri bankanın kasasını patlattı. 200 kasa ve 29 milyon euro'yu çaldı. Fakat 2010'da Jacques Cassandri mahlas kullanarak bir kitap yazdı. Soygunun nasıl yapıldığını anlattı.
Polis ise soygunu planlayanın Cassandri olduğuna karar kıldı. İfadesi alınan Cassandri ise soyguna katıldığını itiraf etti.
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