Büyük saygısızlık

60 yaşındaki Zübeyde Tura, Adana'da yaşayan bir şehit annesiydi. Oğlu, 1993 yılında kanlı terör örgütü PKK tarafından katledilen 33 askerden biriydi. İşte o anne dün özel halk otobüsüne bindi. Ücretsiz taşıma kartını gösterdi. Ancak araç sürücüsü Eren Güngör, "Bak bakalım arabanın içinde kaç kişi var. Biz de mazot yakıyoruz, para vermiyorlar" deyip, şehit annesinden 2.5 TL istedi. Yaşananlara isyan eden anne "Şehit aileleri olarak biz bu yaşananları hak etmiyoruz. Devlet bize hak tanımış. 2 liraya bizi değişiyorlar" dedi.
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