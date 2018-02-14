;
Yol Durumu
  1. Büyük saygısızlık
  2. ABD: Rusya siber saldırı hazırlığında

24 saat ı

24 saat cilt bakımı
İngiltere'deki Cadogan Clinic adlı sağlık merkezi, cildin 24 saatlik bir bakım istediğini ortaya çıkardı. Araştırmayı yapan uzmanlar cilt için 24 saatlik bir bakım programı hazırladı. İşte 24 saatlik bakım formülü:
Sabah 5-6: Yüzüstü yatmayın. Yoksa kırışıklıklarınız artar.
Sabah 7: Kan akışı yavaş. Bu yüzden soluksunuz. Ama bir şey yapmanız gerekmiyor.
Sabah 8: Deriniz gün içinde kirliliğe karşı savaşmak için hazırlanıyor. Buna destek olmak için antioksidan bir krem sürün.
Sabah 9: Zararlı güneş ışınlarının en etkin olduğu saatler... Güneşten korunun.
Sabah 10-11: Cildinizin en iyi göründüğü vakit aralığındasınız. Ancak nem seviyesi artıyor ve yağ üretimi henüz hızlanmadı.
Öğle 12: Vücutta stresin en yoğun yaşandığı vakittesiniz. Stres, yağ üretimini arttırır. Bu nedenle stresten kaçının...
Öğle 13-14: Protein ve lif ağırlıklı bir öğle yemeği cildiniz için en ideali. Bolca su da için.
Öğle 15-16: Yağ üretimi bu saatlerde zirve yapar. Bu saatlerde cildinize dokunmayın.
Öğle 17: 30 dakikalık egzersiz kan dolaşımını hızlandırır.
Akşam 18: Deriniz tekrardan dış etkenlerin saldırısı altında. Dezenfektan bir sprey kullanın.
Akşam 19-20: Vücudun en susuz kaldığı vakitler. Su için.
Akşam 21: Cildinizin en kirli zamanı. İyice temizleyin.
Akşam 22-23: Yüz maskenizi hazırlayın.
Gece 24: Derinin su kaybı devam eder. Nemlendirici sürün.
Gece 1-2: İyi bir bakım, bu saatte yeni deri hücreleri üretir.
Gece 3-4: Bu saatlerde uykuda olmak önemli. Odanızı teknolojik cihazlardan ve uykunuzu bölecek şeylerden arındırın.
Etiketler: ,
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar