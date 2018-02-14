24 saat cilt bakımı
Sabah 5-6: Yüzüstü yatmayın. Yoksa kırışıklıklarınız artar.
Sabah 7: Kan akışı yavaş. Bu yüzden soluksunuz. Ama bir şey yapmanız gerekmiyor.
Sabah 8: Deriniz gün içinde kirliliğe karşı savaşmak için hazırlanıyor. Buna destek olmak için antioksidan bir krem sürün.
Sabah 9: Zararlı güneş ışınlarının en etkin olduğu saatler... Güneşten korunun.
Sabah 10-11: Cildinizin en iyi göründüğü vakit aralığındasınız. Ancak nem seviyesi artıyor ve yağ üretimi henüz hızlanmadı.
Öğle 12: Vücutta stresin en yoğun yaşandığı vakittesiniz. Stres, yağ üretimini arttırır. Bu nedenle stresten kaçının...
Öğle 13-14: Protein ve lif ağırlıklı bir öğle yemeği cildiniz için en ideali. Bolca su da için.
Öğle 15-16: Yağ üretimi bu saatlerde zirve yapar. Bu saatlerde cildinize dokunmayın.
Öğle 17: 30 dakikalık egzersiz kan dolaşımını hızlandırır.
Akşam 18: Deriniz tekrardan dış etkenlerin saldırısı altında. Dezenfektan bir sprey kullanın.
Akşam 19-20: Vücudun en susuz kaldığı vakitler. Su için.
Akşam 21: Cildinizin en kirli zamanı. İyice temizleyin.
Akşam 22-23: Yüz maskenizi hazırlayın.
Gece 24: Derinin su kaybı devam eder. Nemlendirici sürün.
Gece 1-2: İyi bir bakım, bu saatte yeni deri hücreleri üretir.
Gece 3-4: Bu saatlerde uykuda olmak önemli. Odanızı teknolojik cihazlardan ve uykunuzu bölecek şeylerden arındırın.
Etiketler: İngiltere , cilt bakım
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
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