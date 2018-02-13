;
Yol Durumu
  1. ABD'nin oyunu ortaya çıktı
  2. Diana’nın evsiz şoförü

Trumplar’a mektup şoku

’ın gelini , eşine gönderilen bir mektubu açtı. İçindeki beyaz toz nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Trumplar’a mektup şoku
ABD Başkanı 'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi , yaşadığı Manhattan'daki apartman dairesine eşine gelen bir mektubu açtı. Trump'ın gelini, mektubun içinde beyaz toz nedeniyle fenalaştı. Duruma hemen müdahale eden koruma ekibi, genç kadını özel araçla hastaneye kaldırdı. Vanessa Trump ile beraber yanında bulunan iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. basınında yer alan haberlere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra "önlem amaçlı" hastaneye kaldırıldı. Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

VANESSA'NIN 5 ÇOCUĞU VAR
Vanessa Trump ve Donald Trump Jr.'ın 5 çocuğu bulunuyor. Olay esnasında çocukların evde olup olmadığı henüz bilinmezken, Donald Trump'ın şahsi avukatı Michael Cohen, konula ilgili olarak, "Bir insan beş çocuk annesi bir kadına bunu yapabilecek kadar nasıl çirkinleşebilir? Bu tehlikeli ve pervasız eylem politik farklıların çok ötesinde" açıklamasını yaptı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
KARTAL KARTAL

BU DÜNYADA HERKES LAYIGINI YASAR......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 10:32
g&#252;rcan gürcan

bizde bir laf vardır yaptığın kötülükler çoluğundan çocuğundan çıkar turuppp

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 08:44
Ş&#252;kr&#252; Timur Şükrü Timur

Ya arkadaş, bunlar nasıl insan!? Trump'un yaptığı politika hoşuna gitmiyorsa.. Çoluğundan çocuğundan ne istiyorsunuz!? Ne karaktersiz ve korkak fındık farelerisiniz!? Bakın evde 5 tane de çocuk var.. Ya çocuklara da kötü birşey olsa..Allah belanızı versin. Gidin Trump'la hesaplaşın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 13.02.2018 02:34
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar