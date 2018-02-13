Trumplar’a mektup şoku

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşi Vanessa Trump, yaşadığı Manhattan'daki apartman dairesine eşine gelen bir mektubu açtı. Trump'ın gelini, mektubun içinde beyaz toz nedeniyle fenalaştı. Duruma hemen müdahale eden koruma ekibi, genç kadını özel araçla hastaneye kaldırdı. VanessaTrump ile beraber yanındabulunan iki kişinin dahahastaneye kaldırıldığı öğrenildi.ABD basınında yer alan haberlere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra "önlem amaçlı" hastaneye kaldırıldı. Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
VANESSA'NIN 5 ÇOCUĞU VAR Vanessa Trump ve Donald Trump Jr.'ın 5 çocuğu bulunuyor. Olay esnasında çocukların evde olup olmadığı henüz bilinmezken, Donald Trump'ın şahsi avukatı Michael Cohen, konula ilgili olarak, "Bir insan beş çocuk annesi bir kadına bunu yapabilecek kadar nasıl çirkinleşebilir? Bu tehlikeli ve pervasız eylem politik farklıların çok ötesinde" açıklamasını yaptı.
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bizde bir laf vardır yaptığın kötülükler çoluğundan çocuğundan çıkar turuppp
Ya arkadaş, bunlar nasıl insan!? Trump'un yaptığı politika hoşuna gitmiyorsa.. Çoluğundan çocuğundan ne istiyorsunuz!? Ne karaktersiz ve korkak fındık farelerisiniz!? Bakın evde 5 tane de çocuk var.. Ya çocuklara da kötü birşey olsa..Allah belanızı versin. Gidin Trump'la hesaplaşın.
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