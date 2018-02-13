Paramparça
71 kişinin can verdiği yolcu uçağının düşme görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinde ise 200’den fazla ceset parçasına ulaşıldı. En küçük kurban, 5 yaşındaki Nadezhda’ydı
En küçük kurbanın ise annesiyle birlikte can veren 5 yaşındaki Nadezhda Krasova olduğu açıklandı.
SABOTAJ ŞÜPHESİ
Düşen Rus uçağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli bilgilerini İngiliz istihbarat birimleriyle paylaştığı iddia edilen Sergei Millian'ın da bulunduğu iddia edildi. Rus yetkililerin kazayla ilgili sabotaj şüphesi üzerinde durduğu kaydedildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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