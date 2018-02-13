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Paramparça

71 kişinin can verdiği yolcu uçağının düşme görüntüleri ortaya çıktı. Olay yerinde ise 200’den fazla ceset parçasına ulaşıldı. En küçük kurban, 5 yaşındaki Nadezhda’ydı

Paramparça
'da 71 kişinin öldüğü uçak sıyla ilgiyi korkunç detaylar ortaya çıktı. 'yı sarsan olay, önceki gün yaşandı. Moskova'dan Orsk kentine gitmek üzere 65 yolcu ve 6 mürettebatla havalanan Saratov Havayolları'na ait yolcu uçağı, karla kaplı bir tarlaya çakıldı. Feci kazada kurtulan olmadı. Uçağın düştüğü alanda 200'den fazla ceset parçasına ulaşıldı. Uçağın düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerden uçağın yanarak düştüğü ve hızla zemine çarptığı anlaşıldı.


En küçük kurbanın ise annesiyle birlikte can veren 5 yaşındaki Nadezhda Krasova olduğu açıklandı.



SABOTAJ ŞÜPHESİ
Düşen Rus uçağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli bilgilerini İngiliz istihbarat birimleriyle paylaştığı iddia edilen Sergei Millian'ın da bulunduğu iddia edildi. Rus yetkililerin kazayla ilgili sabotaj şüphesi üzerinde durduğu kaydedildi.
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