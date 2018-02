ABD'nin oyunu ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Türkiye ziyareti öncesi çizdiği rota dikkat çekti. Tillerson birkaç noktadan oluşan bölge gezisinin ilk aşamasında Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Ankara'ya da oradan geçecek. Bu gezi programının altında ince diplomatik hesaplar yatıyor.



ERDOĞAN DÜŞMANI LİDER OLARAK BİLİNİYOR

İkili ilişkilerimizde Ürdün Kralı her ne kadar gülümseyen yüzünü gösterse de o Washington'da Türkiye ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanı bir lider olarak biliniyor. Bu da durup dururken varılmış bir yargı değil. Ürdün Kralı Abdullah'ın Washington'daki her temasında gerek Beyaz Saray'a gerek yönetimin diğer birimlerine, "Bölgede yaşanan her sorunun sorumlusu Türkiye ve Erdoğan'dır" mesajını vermiş, Trump da bu mesajdan çok hoşlanmış olmalı ki Kral Abdullah o günlerde Washington'a en sık davet edilen lider olmuştu.

KRALIN KARISINDAN TÜRKİYE ALEYHİNDE MESAJLAR

Ürdün'den gelen mesajlar sadece Kral Abdullah ile kalmadı. Bunun yanında karısı Rania'da Washington ve New York'ta özellikle medya çevrelerinde etkin kadın arkadaşlarına açtığı telefonlarda yine Türkiye aleyhine mesajlar iletti. Ürdün sadece lafta Türkiye'yi kötülemekle kalmadı, aynı zamanda kendisini bölgede Türkiye'nin gücüne alternatif olacak ülke olarak konumlayacak tüm adımları da attı.

İNCİRLİK'E ALTERNATİF Mİ?

Bunun yanında Ürdün, ülkenin merkezinde Mufavvak Salti denilen bölgede büyük bir askeri üs kuruyor. Bunun genişletilmesi için Pentagon'dan 300 milyon dolar daha alındı. ABD her yıl Ürdün'e verdiği 1 milyar 250 milyon dolarlık yardımı son imzalanan mutabakat zaptı (memorandum of understanding) ile 1.5 milyar dolara çıkardı.

Bunların yanı sıra Suriye sınırına çok yakın bir insansız hava uçağı kumanda merkezi (H-4) kuruluyor. Böylece Amerika'nın bölgedeki hava operasyonlarının da hayati önemde olacağı belirtiliyor. İsrail sınırında İran'la sertleşme işaretleri gelişirken sınırın hemen yanıbaşındaki Ürdün'ün Amerika için hayati önemi olduğu şüphesiz, ama bunun ABD'nin Türkiye'yle olan ilişkilerini nasıl etkileyeceği henüz net değil.



BÖLGEYE GETİRİLECEK YENİ EKONOMİK DÜZEN

ABD ziyaretinin perde arkasını Haberturk'teki köşe yazısında aktaran Serdar Turgut, "Tillerson'un bu gezisi sadece Türkiye'yle konuşmak için planlanmadı. Hatta onun gündeminde Türkiye'yle ilgili sorunların listenin en başında yer aldığını bile söylemek doğru değil. Aslında ABD Dışişleri'nin bu temasları, bölgeye yakın gelecekte getirilecek yeni düzenin ekonomik temellerini atmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.